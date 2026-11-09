Rimini, in via Santa Cristina troppi incidenti: “Servono dissuasori”

Ennesimo incidente stradale. I residenti di via Santa Cristina insorgono: «Servono i dissuasori». Alta velocità su un rettilineo lungo e stretto. Sono queste le criticità che caratterizzano via Santa Cristina, la strada di campagna che, costeggiando le colline, conduce da Rimini sino a San Marino. Criticità che «mettono a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni», sottolinea l’avvocato Stefano Pagliai, portavoce di una residente dell’area con un due accessi su quell’arteria stradale. Per questo motivo, secondo gli abitanti, sarebbe necessario porre dissuasori di velocità per costringere veicoli e motocicli a procedere a passo d’uomo, tutelando così la pubblica incolumità. Negli anni sono già fioccate richieste all’amministrazione comunale e alla polizia locale per abbracciare una politica di contenimento del rischio.

L’ultimo incidente che, in ordine di tempo, si è registrato venerdì scorso nei pressi del civico 87, ha visto coinvolti due ragazzi a bordo di una Porsche con targa italiana che dopo una carambola è finita nella scarpata sottostante alla carreggiata, per poi ribaltarsi su un fianco riducendosi a un ammasso di lamiere. «Per fortuna i due non sono morti cavandosela con un terribile spavento, – spiega il legale – ma della Porsche non è rimasto granché. Forse potrebbe essere questa l’occasione, dopo anni, per installare i dispositivi richiesti e scongiurare epiloghi ben peggiori». Facendo un passo indietro, una brutta collisione fra due auto si è consumata anche nel tardo pomeriggio del 14 febbraio scorso, nei pressi del civico 46, quando un’Audi con targa della Repubblica di San Marino, che viaggiava verso Rimini, perse il controllo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Jaguar che marciava in direzione opposta. Nell’impatto tutte le persone coinvolte restarono ferite. Nel mese di maggio fu invece uno scooterista 17enne a finire fuori strada a seguito del sorpasso di un’auto, all’altezza del civico 80. Dopo aver sbattuto contro un palo della segnaletica stradale, il giovane venne trasportato in elisoccorso all’ospedale “Bufalini” di Cesena per un ricovero in rianimazione con respirazione assistita.