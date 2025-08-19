Rimini. In spiaggia a cantare con il vescovo per la pace

Cento chitarre hanno suonato nel pomeriggio sulla Spiaggia libera tutti di Rimini nel concerto “Guitar 100 – Accordi di pace”, organizzato dalla Diocesi locale.

L’evento, parte del calendario “Spiaggia libera tutti” per un’estate inclusiva, ha proposto un repertorio che spaziava da Bennato a Battisti, da De André ai successi pop-rock. I testi erano proiettati su maxischermo e disponibili via WhatsApp nel gruppo “Guitar 100”. La location non era casuale: la spiaggia più accessibile della città rappresenta valori di accoglienza, inclusione e armonia che si volevano trasmettere attraverso la musica. Non serviva essere musicisti esperti, bastava la volontà di partecipare.

Durante l’iniziativa sono stati letti salmi e frasi di Papa Francesco sulla pace. Il vescovo Nicolò Anselmi ha sottolineato il senso dell’evento: «In un mondo che spesso alza la voce per dividere, vogliamo alzare la voce per unire. Guitar 100 mostra come voci e strumenti diversi possano trovare armonia: è l’immagine concreta della pace, non uniformità ma unità nella diversità».