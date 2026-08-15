Rimini, in piazzale Fellini birra e musica con BirRimini GALLERY

RIMINI. Nel pieno del weekend di Ferragosto, BirRimini entra nel vivo della sua quattro giorni in Piazzale Fellini. La birra artigianale è la regina incontrastata del villaggio. La manifestazione, organizzata dal Comitato Assovespucci ETS e inaugurata giovedì 13 agosto con il sottofondo dei dj set al tramonto, ha vissuto ieri, alla vigilia di Ferragosto, una serata speciale impreziosita dall’intrattenimento dal vivo della band Nove Zero Tre. La formazione ha fatto cantare il pubblico ripercorrendo i più grandi successi del cantautorato italiano: da Vasco Rossi a Zucchero, passando per Dalla e Battisti. Piazzale Fellini ha risposto con una straordinaria affluenza: turisti e residenti hanno riempito l’allestimento a tema country, godendosi la serata tra balle di fieno, tavoli in pellet e un’atmosfera informale e coinvolgente a pochi passi dal mare.

Oggi, sabato 15 agosto, la festa raggiunge il suo culmine. Fin dal calar del sole tornerà protagonista il ritmo dei dj set, accompagnato da fiumi di bionda ghiacciata, profumi di piadina e street food. La festa continua anche domani, 16 agosto, per l’ultima giornata della manifestazione.