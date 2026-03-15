Rimini, in ospedale con la febbre e poi dimessa, muore a 4 anni

RIMINI. Una tragedia improvvisa e ancora senza una spiegazione certa ha scosso la comunità di Rimini, dove una bambina ucraina di soli 4 anni è deceduta nelle prime ore della giornata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Infermi. La drammatica sequenza dei fatti ha avuto inizio nella serata di venerdì 13 marzo, quando la piccola è stata accompagnata dai genitori all’ambulatorio delle urgenze pediatriche intorno alle 21.30. Il motivo dell’accesso era una febbre persistente che si manifestava dalle 18, sebbene non fossero presenti altri sintomi evidenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il personale medico ha preso immediatamente in carico la giovanissima paziente, riscontrando parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolari, polmonari, addominali e neurologiche regolari. Gli esami ematici eseguiti tempestivamente non avevano inoltre evidenziato tracce di infezioni in corso. Dopo la somministrazione di paracetamolo, la temperatura è scesa rapidamente, ma la bambina è stata comunque trattenuta in osservazione precauzionale per alcune ore. Alle 00.43, mantenendo condizioni generali stabili, è stata dimessa.

Il dramma si è però consumato nelle prime ore di sabato, quando il quadro clinico è precipitato in modo inatteso. I genitori hanno allertato il medico dell’emergenza territoriale e la paziente è giunta in ospedale alle 6.35. Nonostante il prodigarsi di rianimatori e pediatri, che hanno tentato manovre disperate per oltre un’ora, il decesso è stato dichiarato poco dopo.

A fare piena luce sulle cause dell’improvviso decesso sarà ora quasi certamente l’autopsia.