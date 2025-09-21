Rimini. In moto contro un’auto, è gravissimo

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Macanno, all’altezza del civico 50. A scontrarsi frontalmente uno scooter Malaguti e una Seat Arona.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 13.30, la moto, condotta da un 43enne della provincia di Piacenza, nel superare un’auto avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi violentemente contro l’utilitaria, con al volante un 60enne, che sopraggiungeva proprio in quel momento. Ad avere la peggio il centauro, caduto rovinosamente sull’asfalto pare privo di sensi. Avvisati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Da quanto si è appreso le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con la chiusura totale della strada in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dei soccorsi. Ora toccherà a loro ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.