Rimini, in gita scolastica con la fionda per lanciare sassi ai trans: nei guai due 18enni

Erano venuti a Rimini in gita scolastica, ma alla fine sono tornati a casa con una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi come ricordo. Protagonisti due 18enni napoletani fermati, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, a Miramare da una pattuglia della Polizia Locale.

Secondo quanto emerso, gli agenti hanno sorpreso i giovani in viale Regina Margherita mentre avevano intenzione di prendere a sassate alcuni transessuali che si prostituivano in strada. Il personale della Polizia Locale ha visto i due 18enni prendere i sassi dalle fioriere e dalle aiuole da scagliare poi con la fionda proprio contro le prostitute. Bloccati e identificati, uno dei due come detto è stato trovato in possesso della fionda, mentre l’amico aveva con sé un coltello con una lama da 20 centimetri. Gli agenti, una volta scoperto che i giovani facevano parte di una gita scolastica, hanno contattato gli insegnanti che si trovavano in un hotel vicino così da riaffidarli a loro.

Davide benericetti