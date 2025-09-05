Rimini, in giro con la cocaina da spacciare nel marsupio: 24enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella serata di ieri, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 24enne cittadino albanese, disoccupato, senza fissa dimora, temporaneamente alloggiato presso una struttura ricettiva di Miramare. L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi dell’hotel dove alloggiava: fermato per un controllo manifestava subito agitazione. Nascoste in un marsupio, sono state scoperte dosi di cocaina del peso complessivo di 6 grammi. Nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, il 24enne sul momento ha fornito false generalità, come verificato nei successivi accertamenti. La perquisizione è stata estesa anche all’alloggio, dove i Carabinieri sequestravano dosi di marijuana e la somma di 210 euro in contanti rinvenuta assieme allo stupefacente, ritenuta pertanto provento dell’attività illecita. Dichiarato in arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per la questa mattina dall’Autorità Giudiziaria.