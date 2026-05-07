Rimini, in dieci anni sono raddoppiate le persone che vivono per strada: il 40% ha un lavoro

Dal 2015 ad oggi, a Rimini sono raddoppiate le persone che vivono per strada, passate da 300 a 600. É quanto emerge dal rapporto sulla povertà presentato oggi da Diocesi e Caritas. “Nel 2015 - si legge nel rapporto - c’erano più persone che vivono ospiti da amici, mentre nel 2025 emerge molta più solitudine e meno solidarietà; nel 2015 il 50% aveva figli, nel 2025 solo il 35% ha figli e nella maggior parte dei casi li mantiene pur vivendo in strada; nel 2015 erano per il 50% italiani e immigrati, nel 2025 per il 70% immigrati e per il 30% italiani; nel 2015 la maggior parte non aveva lavoro, nel 2025 il 40% ha un’occupazione, seppur precaria”.