Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace

Rimini
  • 11 aprile 2026
Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace
Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace
Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace
Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace
Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace

Il corteo in centro storico a Rimini per la tappa del Giro d’Italia per la Pace. In tanti hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e la Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace, nell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia. In provincia di Rimini la tappa è stata co-promossa da Rete Pace Rimini, Stop Rearm Europe, L’ultimo giorno di Gaza. Partenza dal Ponte di Tiberio e momento conclusivo in piazza Cavour.

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