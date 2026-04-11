Rimini. In centro storico il Giro d’Italia per la Pace

Il corteo in centro storico a Rimini per la tappa del Giro d’Italia per la Pace. In tanti hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e la Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace, nell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia. In provincia di Rimini la tappa è stata co-promossa da Rete Pace Rimini, Stop Rearm Europe, L’ultimo giorno di Gaza. Partenza dal Ponte di Tiberio e momento conclusivo in piazza Cavour.