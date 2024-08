Rimini. In casa del cameriere oltre un chilo e mezzo di droga: c’era anche il nuovo “fumo” che si tiene in freezer

Aveva anche il nuovo “fumo” che si tiene in freezer, il cittadino turco di 28 anni arrestato ieri dalla squadra mobile di Rimini per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 28enne cameriere in un ristorante di viale Vespucci a Marina Centro aveva in casa più di un chilo e mezzo di droga tra cui appunto marijuana del tipo iceolator. Si tratta di una tecnica nuova, che non prevede l’uso di solventi chimici, ma solo di ghiaccio per estrarre il principio attivo dai fiori di marijuana che viene così anche intensificato nell’effetto. Il cittadino turco controllato dalla polizia di Stato durante un servizio mirato in zona mare in casa oltre alla droga e sigarette elettroniche aveva anche 10 mila euro in contanti. Difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, è detenuto ai Casetti di Rimini e domani sarà sentito dal giudice per l’interrogatorio di garanzia.