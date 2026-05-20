Rimini, in casa aveva quasi due chili di stupefacenti: scoperto il punto smistamento per lo spaccio a Viserba

La Polizia Locale di Rimini ha eseguito nella serata di lunedì 18 maggio un’operazione di polizia giudiziaria a Viserba, conclusasi con l’arresto di un uomo (classe 1996) e il sequestro di oltre 1,7 kg di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, occultati all’interno della sua abitazione.

L’operazione trae origine dalle segnalazioni pervenute da alcuni residenti della zona, insospettiti da un insolito e ricorrente via vai nelle adiacenze di un condominio: presenze frequenti, contatti di breve durata, volti che si ripresentavano con regolarità nelle medesime fasce orarie. Elementi sufficienti ad avviare, nei giorni precedenti, una serie di servizi di osservazione e controllo del territorio condotti dagli agenti in borghese del Nucleo di Polizia Giudiziaria, con l’obiettivo di identificare con precisione il piano e l’unità abitativa al centro degli scambi.

Nelle ore serali di lunedì scorso, gli agenti hanno raggiunto l’appartamento e bussato alla porta. Gli occupanti, dopo un iniziale apertura, hanno tentato di opporsi all’attività di controllo. Sentito il Pubblico Ministero, è stata immediatamente disposta la perquisizione dell’immobile, scoprendo un vero e proprio punto di smistamento degli stupefacenti nel quartiere. Nell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 1.084,54 grammi di eroina, 375,56 grammi di cocaina, 311,18 grammi di marijuana e 4,33 grammi di hashish. La sostanza era suddivisa in diverse confezioni e panetti di varia grammatura, alcune già porzionate in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Nel corso della perquisizione sono stati altresì rinvenuti e posti sotto sequestro due bilancini elettronici di precisione, un tirapugni in acciaio e la somma contante di 5.500 euro in banconote, ritenuta provento dell’attività illecita. Nell’abitazione era presente anche un’altra persona, identificata dagli agenti. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni, il trentenne è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando della Polizia Locale di Rimini, in via della Gazzella, per essere poi trasferito nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Rimini “Casetti”, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.