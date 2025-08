Rimini, in carcere il ladro seriale che ripuliva ristoranti e alberghi

I Carabinieri della Compagnia di Rimini, hanno tratto in arresto un 41enne italiano, ritenuto responsabile di numerosi furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025 ai danni di albergatori, ristoratori e commercianti delle località di Miramare e Rivazzurra, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini. Il provvedimento è frutto di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, già più volte denunciato per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in tutta la regione Emilia-Romagna. L’uomo rintracciato dai Carabinieri è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.