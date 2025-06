Rimini, in balia della corrente si aggrappa alle boe: salvato dalla Guardia costiera

Salvato in mezzo al mare dai militari della Guardia costiera. E’ successo nella mattina di ieri, quando i mezzi navali di Rimini e Cattolica hanno permesso il recupero di un diportista tuffatosi dalla propria imbarcazione e portato via dalla corrente nella zona di mare vicina a Portoverde, a Misano Adriatico. L’allarme era stato dato poco prima, a seguito di una segnalazione su numero d’emergenza 1530 lanciata dalla moglie rimasta a bordo: sul posto sono quindi intervenuti due battelli nonché una motovedetta specializzata in operazioni Search and Rescue. Dopo una breve fase di ricerca, l’uomo, di 70 anni, è stato trovato aggrappato alle boe di un vicino impianto di mitilicoltura e recuperato in buono stato di salute. Una volta riportato indietro, nella sua imbarcazione dove c’era la moglie, la moglie, l’uomo ha deciso di rientrare a Portoverde a bordo della propria imbarcazione, seguito dai militari della Guardia costiera per eventuali necessità, considerata anche la disavventura.