Rimini. In azione la “talpa” per il nuovo collettore che potenzia il sistema fognario

RIMINI. “Talpa” in azione. Si entra nel vivo a Rimini per una delle opere strategiche del Psbo, il piano realizzato da Comune e gruppo Hera per migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica del territorio. È infatti partito lo scavo del nuovo collettore: nel cantiere di via Alessandrini la “talpa” è al lavoro per la Dorsale Ausa che consentirà di potenziare il sistema fognario cittadino, migliorando la gestione delle acque meteoriche e contribuendo a ridurre ulteriormente gli scarichi in mare.

La grande trivella, precisa Hera, è arrivata nei giorni scorsi in cantiere e hanno preso il via le operazioni di scavo con tecnologia microtunneling, una tecnica che permette di realizzare il nuovo collettore nel sottosuolo senza ricorrere a estesi scavi a cielo aperto, riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana e limitando rumori, polveri e occupazioni della carreggiata. I lavori sono curati da Heratech, la società di ingegneria del gruppo. Parallelamente proseguono gli interventi strategici lungo il litorale sud: a Rivazzurra è in corso la realizzazione della vasca di accumulo e laminazione della fossa Rodella, mentre a Bellariva avanzano i lavori della vasca di prima pioggia e laminazione della fossa Colonnella 2. Le due opere saranno completate entro il 2027 e consentiranno di eliminare definitivamente i divieti di balneazione collegati agli sfioratori Rodella, Colonnella 1 e Colonnella 2, aumentando al tempo stesso la capacità di accumulo delle acque meteoriche e la protezione idraulica del territorio. Anche questi due nuovi presidi saranno integrati nel progetto del Parco del mare, con la realizzazione di belvedere panoramici e spazi pubblici fruibili da cittadini e turisti, coniugando funzionalità infrastrutturale e riqualificazione urbana.