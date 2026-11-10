Rimini. In azione la “talpa” per il nuovo collettore che potenzia il sistema fognario

Rimini
  • 10 novembre 2026
Rimini. In azione la “talpa” per il nuovo collettore che potenzia il sistema fognario
Rimini. In azione la “talpa” per il nuovo collettore che potenzia il sistema fognario
Rimini. In azione la “talpa” per il nuovo collettore che potenzia il sistema fognario

RIMINI. “Talpa” in azione. Si entra nel vivo a Rimini per una delle opere strategiche del Psbo, il piano realizzato da Comune e gruppo Hera per migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica del territorio. È infatti partito lo scavo del nuovo collettore: nel cantiere di via Alessandrini la “talpa” è al lavoro per la Dorsale Ausa che consentirà di potenziare il sistema fognario cittadino, migliorando la gestione delle acque meteoriche e contribuendo a ridurre ulteriormente gli scarichi in mare.

La grande trivella, precisa Hera, è arrivata nei giorni scorsi in cantiere e hanno preso il via le operazioni di scavo con tecnologia microtunneling, una tecnica che permette di realizzare il nuovo collettore nel sottosuolo senza ricorrere a estesi scavi a cielo aperto, riducendo al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana e limitando rumori, polveri e occupazioni della carreggiata. I lavori sono curati da Heratech, la società di ingegneria del gruppo. Parallelamente proseguono gli interventi strategici lungo il litorale sud: a Rivazzurra è in corso la realizzazione della vasca di accumulo e laminazione della fossa Rodella, mentre a Bellariva avanzano i lavori della vasca di prima pioggia e laminazione della fossa Colonnella 2. Le due opere saranno completate entro il 2027 e consentiranno di eliminare definitivamente i divieti di balneazione collegati agli sfioratori Rodella, Colonnella 1 e Colonnella 2, aumentando al tempo stesso la capacità di accumulo delle acque meteoriche e la protezione idraulica del territorio. Anche questi due nuovi presidi saranno integrati nel progetto del Parco del mare, con la realizzazione di belvedere panoramici e spazi pubblici fruibili da cittadini e turisti, coniugando funzionalità infrastrutturale e riqualificazione urbana.

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