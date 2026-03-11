Rimini, in auto con la marijuana e una falce nel bagagliaio: 22enne arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato, ieri, martedì 10 marzo, dagli agenti in borghese della squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, nella zona nord della città. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro riguarda oltre 210 grammi di droga e 1.850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutto prende avvio da un normale controllo della circolazione stradale. Gli agenti hanno fermato il veicolo del giovane e, nel richiedere i documenti, notano che l’uomo tenta di nascondere qualcosa sotto il sedile. Il gesto non sfugge agli operatori: scatta immediatamente la perquisizione veicolare, che porta al rinvenimento di alcune dosi di marijuana e, nel bagagliaio, di una falce — oggetto che farà scattare anche una denuncia separata.

Considerato il profilo del giovane, che risulta già monitorato nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, gli agenti della Polizia Giudiziaria decidono di estendere la perquisizione all’abitazione. Nella camera da letto del 22enne vengono trovati 210 grammi di sostanze stupefacenti di cui 160 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e attrezzi da taglio. Tutto il materiale rinvenuto, unitamente alla somma di 1.850 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio, viene posto immediatamente sotto sequestro.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto per ‘detenzione ai fini di spaccio’ e contestualmente denunciato per ‘porto abusivo di oggetti atti a offendere’. Trascorsa la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale di via della Gazzella, questa mattina il 22enne comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza di convalida con rito direttissimo.