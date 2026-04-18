Rimini, in auto aveva quasi 6 chili di marijuana e viene arrestato

Nel pomeriggio di ieri a Rimini la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante il pattugliamento in zona Rimini nord, un equipaggio di volante notava un’autovettura la cui andatura appariva sospetta, poiché il conducente continuava a guardare dallo specchietto retrovisore la volante in questione, con preoccupazione e nervosismo evidente. Notato l’atteggiamento del conducente, gli agenti della volante decidevano di fermare l’auto e sottoporla ad un controllo approfondito. Durante l’accertamento, gli operatori notavano un borsone nel fondo del portabagagli con 11 involucri sottovuoto con all’interno della sostanza vegetale, poi risultata marijuana, per un peso di quasi 6 kg, oltre che del denaro contante di 100 euro circa suddiviso in banconote di piccolo taglio, tutte stropicciate. Inoltre, il conducente, veniva trovato in possesso di due telefoni cellulari, i quali, insieme alla sostanza stupefacente ed al denaro contante, venivano posti sotto sequestro penale. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida