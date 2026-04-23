Rimini, in albergo più di 3mila ospiti alloggiati ma la tassa di soggiorno sparisce nel nulla

Continua puntuale e senza sosta la lotta all’evasione fiscale. Col Comune in prima linea a denunciare all’Agenzia delle entrate casi opachi e da controllare. Tra i più eclatanti quelli che interessano alcuni albergatori e una coppia di coniugi. Ma andiamo per ordine. E partiamo da un albergatore che aveva dichiarato ai fini dell’imposta di soggiorno 955 presenze turistiche nel suo hotel, a fronte di almeno 5.500 presenze comunicate alla Questura. Il classico “furbetto” al quale se ne è aggiunto subito un altro. In questo ancora più sfacciato. Perché in questo caso l’albergatore in questione aveva completamente omesso le dichiarazioni a fini d’imposta di soggiorno, comunicando alla Questura oltre 3.029 ospiti alloggiati. Ma ad evadere fisco e tributi non ci sono solo certi titolati di strutture ricettive. Visto che una coppia di coniugi, tra il 2019 e il 2020, aveva venduto dei terreni edificabili acquistati negli anni Sessanta senza aver, poi, denunciato nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza realizzata e, quindi, alleggerendo il carico di Imu e Irpef.

Il recupero

Un’attività di collaborazione Comune-Stato, dunque, che negli ultimi tre anni ha portato nelle casse di Palazzo Garampi 108.000 euro. «Una somma – sottolinea l’assessore al Bilancio, Yuri Magrini – che si aggiunge ai 3 milioni di euro riconosciuti a titolo di compartecipazione in circa 15 anni, e che arriva alla fine di un lavoro puntuale, di cui va dato merito ai nostri uffici, che conferma come la collaborazione tra enti e la sinergia operativa possa restituire risultati in termini di contrasto all’evasione e tutela dell’equità tributaria e della legalità fiscale a favore cittadini e imprese».

Gli ultimi tre anni

Nel triennio 2023-2025, infatti, l’Ufficio tributi del Comune ha trasmesso 48 segnalazioni qualificate (45 all’Agenzia delle Entrate e 3 alla Guardia di Finanza), direttamente scaturite dall’attività di controllo e accertamento svolta sui tributi comunali Imu, Tari e Imposta di soggiorno. «Ad oggi – puntualizza Palazzo Garampi -, 40 segnalazioni risultano già prese in carico dall’ufficio di Rimini dell’Agenzia delle Entrate: di queste undici hanno dato origine ad attività di accertamento, dalle quali il Comune ha conseguito introiti a titolo di compartecipazione al maggior gettito erariale pari a circa 108.000 euro. Tale somma si aggiunge agli importi già riscossi dal 2011, per complessivi 3.193.000 euro circa in quindici anni».

Le segnalazioni qualificate