Rimini, in albergo più di 3mila ospiti alloggiati ma la tassa di soggiorno sparisce nel nulla

Continua puntuale e senza sosta la lotta all’evasione fiscale. Col Comune in prima linea a denunciare all’Agenzia delle entrate casi opachi e da controllare. Tra i più eclatanti quelli che interessano alcuni albergatori e una coppia di coniugi. Ma andiamo per ordine. E partiamo da un albergatore che aveva dichiarato ai fini dell’imposta di soggiorno 955 presenze turistiche nel suo hotel, a fronte di almeno 5.500 presenze comunicate alla Questura. Il classico “furbetto” al quale se ne è aggiunto subito un altro. In questo ancora più sfacciato. Perché in questo caso l’albergatore in questione aveva completamente omesso le dichiarazioni a fini d’imposta di soggiorno, comunicando alla Questura oltre 3.029 ospiti alloggiati. Ma ad evadere fisco e tributi non ci sono solo certi titolati di strutture ricettive. Visto che una coppia di coniugi, tra il 2019 e il 2020, aveva venduto dei terreni edificabili acquistati negli anni Sessanta senza aver, poi, denunciato nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza realizzata e, quindi, alleggerendo il carico di Imu e Irpef.