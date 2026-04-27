Rimini, improvvisa scomparsa dell’agente Francesco Schiavone: raccolta fondi per la famiglia

La Questura di Rimini piange l’improvvisa scomparsa del poliziotto Francesco Schiavone, 38 anni, attualmente alla Squadra Mobile di Napoli, ma dal 2019 al 2025 in servizio a Rimini. Dopo essere stato assegnato prima all’ufficio di Gabinetto, poi alle Volanti e alla sezione antidroga della Squadra Mobile, nel settembre scorso era ritornato nella sua Campania al commissariato di Poggio Reale per passare da poco alla Squadra Mobile di Napoli.

Da quanto si è appreso, sabato mattina Schiavone era uscito di casa per andare al lavoro, quando si è accasciato improvvisamente in giardino per un malore, rendendo purtroppo inutile ogni tentativo di soccorso. Lascia la moglie e due bimbi piccoli. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Ludovico d’Angiò, a Marano di Napoli, alla presenza anche di alcuni poliziotti riminesi ancora straziati dal dolore per la perdita dell’amico. I colleghi del 38enne hanno deciso di promuovere una raccolta fondi tramite bonifico bancario per offrire un sostegno alla moglie e ai figli (Iban: IT62I0 760 1034 00001027266913, intestato alla donna).