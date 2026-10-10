Rimini, impianto di risalita a Montecopiolo, aumentano i fondi regionali: “Puntiamo a un turismo dal surf allo sci”

Nuovi spiragli per gli impianti di risalita di Montecopiolo, con le risorse regionali complessive che salgono a 2,5 milioni. In una dichiarazione congiunta, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi esprimono la loro soddisfazione: “Ottime notizie per le aree interne e tutta la Provincia di Rimini. L’assessora Roberta Frisoni ha annunciato oggi l’implementazione delle risorse dedicate alla riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti di risalita, che passano da 900mila euro a 2,5 milioni nel biennio 2026/2027, consentendo così di accogliere le diverse richieste avanzate dalle Province sulle revisioni degli impianti all’interno del processo di negoziazione in corso. Tra gli interventi oggetto di finanziamento anche l’impianto di Montecopiolo. Appena due mesi fa, il Comune di Montecopiolo è diventato ufficialmente il proprietario dell’infrastruttura, ottenendo dopo anni di trattative dalla società Sciovie il trasferimento gratuito di seggiovia, skilift, strutture annesse, parte del parcheggio e impianti elettrici e idrici”.

Continua la nota: “Per riaprire l’impianto di risalita, fermo dal 2022, occorrono interventi di consolidamento e rilancio, per trasformare l’Eremo da meta turistica esclusivamente invernale a struttura attiva 12 mesi l’anno. Un obiettivo e un valore strategico condiviso da tutto il territorio della provincia di Rimini, visto che poche aree in Italia e non solo possono presentarsi con un confine omogeneo che dal mare arriva alla montagna, dal surf allo sci, passando per le straordinarie bellezze storiche, naturali, gli eventi, i servizi unici del Riminese. L’atto approvato dalla Regione è frutto di una collaborazione istituzionale davvero concreta, puntuale e proattiva. Per questo vogliamo ringraziare il presidente Michele De Pascale, l’assessora Roberta Frisoni, la consigliera Alice Parma, gli uffici provinciali per l’attenzione e il costante supporto applicati per raggiungere questo importante obiettivo per Montecopiolo e la Provincia di Rimini. Questo finanziamento ora permette di guardare avanti con fiducia per consolidare il rilancio dell’Eremo e riaprire in tempi rapidi quell’impianto, conosciuto e amato da residenti e turisti”.