Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano quasi 2,5 milioni di euro per finanziare interventi di revisione e ammodernamento degli impianti nelle località montane delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini. La giunta regionale ha infatti approvato il programma di finanziamento 2026-2027 previsto dalla legge regionale del 2002 che mette a disposizione complessivamente 2,468 milioni di euro, di cui 1,148 milioni per il 2026 e 1,320 milioni per il 2027. Sei gli interventi individuati, che riguardano seggiovie e sciovie nelle stazioni di Lagdei-Lago Santo e Schia, nel Parmense, Febbio, nel Reggiano, Sant’Annapelago e Piane di Mocogno, nel Modenese, e Montecopiolo-Eremo, nel Riminese.