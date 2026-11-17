Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano quasi 2,5 milioni di euro per finanziare interventi di revisione e ammodernamento degli impianti nelle località montane delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini . La giunta regionale ha infatti approvato il programma di finanziamento 2026-2027 previsto dalla legge regionale del 2002 che mette a disposizione complessivamente 2,468 milioni di euro, di cui 1,148 milioni per il 2026 e 1,320 milioni per il 2027. Sei gli interventi individuati, che riguardano seggiovie e sciovie nelle stazioni di Lagdei-Lago Santo e Schia, nel Parmense, Febbio, nel Reggiano, Sant’Annapelago e Piane di Mocogno, nel Modenese, e Montecopiolo-Eremo, nel Riminese.

Così Alice Parma, consigliera regionale e vice capogruppo del Partito Democratico: “Per Montecopiolo arrivano 488 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per la revisione e l’adeguamento dell’impianto di risalita Cella del Monte-Cima Est. È un passaggio importante e concreto in un percorso sul quale lavoriamo da tempo, insieme al sindaco Pietro Rossi, alla Provincia di Rimini con Jamil Sadegholvaad e alla Regione Emilia-Romagna con gli assessori Roberta Frisoni e Davide Baruffi. Risorse necessarie per intervenire sull’impianto e creare le condizioni per riportarlo in funzione, ma che rappresentano soprattutto un punto di partenza per una prospettiva più ampia. Il nostro obiettivo è infatti fare dell’Eremo una risorsa turistica fruibile dodici mesi l’anno, capace di valorizzare non solo la stagione invernale, ma anche il bike, il trekking, le passeggiate e le tante opportunità legate al turismo sostenibile all’aria aperta. Vogliamo che questo investimento si inserisca in un progetto di adeguamento e rilancio dell’infrastruttura, mettendola al servizio di un’offerta turistica e naturalistica moderna e diversificata. È così che si investe davvero sul futuro della montagna riminese e della comunità che la abita: lavorando insieme, trasformando le risorse in opportunità e valorizzando le potenzialità del territorio in tutte le stagioni”.