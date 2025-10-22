Rimini, impennata dei pirati della strada: già 90 episodi nel 2025

Tardo pomeriggio di fine settembre, rotatoria delle Befane. Un’auto e uno scooter provenienti dal lato Riccione si immettono nella rotonda. Arrivati sul quadrante mare-Ravenna, l’auto prosegue verso la statale in direzione Ravenna mentre lo scooter, condotto da una ragazza, taglia dall’interno per uscire verso via Flaminia-Settembrini. L’impatto è inevitabile: l’anteriore sinistro dell’auto urta il fianco destro dello scooter. La giovane cade a terra riportando gravi lesioni. Ma l’auto non si ferma, prosegue la sua corsa come se nulla fosse accaduto. Solo grazie alla dashcam di un’auto che transitava dietro ai veicoli coinvolti è stato possibile identificare marca, modello e targa del pirata della strada: un ragazzo in vacanza a Rimini, alla guida di un’auto altrui, che è stato rintracciato, sanzionato e denunciato, grazia anche alla collaborazione della Polizia Locale del suo Comune di residenza.

Si tratta solo di uno degli ultimi episodi, accaduto pochi giorni fa, che conferma i dati di questa gravissima violazione del codice della strada, come dimostrano i preoccupanti numeri contenuti nel report fornito dagli uffici della Polizia Locale di Rimini. Nel 2025, fino alla giornata di ieri, sono stati registrati complessivamente 90 episodi di violazione dell’articolo 189 del Codice della Strada, quello che disciplina il comportamento dei conducenti in caso di incidente e l’obbligo di fermarsi immediatamente. Di questi, 50 sono casi amministrativi, relativi a danni solo alle cose, mentre ben 40 riguardano violazioni penali per omissione di soccorso a persone ferite. Tra i casi penali, 26 sono rimasti ignoti – i cosiddetti “pirati” che l’hanno fatta franca – mentre 14 conducenti sono stati identificati attraverso le successive indagini. Un dato che fotografa una realtà allarmante: in pratica, quasi la metà degli incidenti rilevati quest’anno ha comportato la fuga del responsabile dopo aver investito o urtato persone, lasciandole prive di assistenza.