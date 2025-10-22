Rimini, impennata dei pirati della strada: già 90 episodi nel 2025

L’analisi del trend degli ultimi quattro anni rivela un fenomeno in preoccupante crescita. Nel 2022 i casi complessivi erano 107 (di cui 76 solo amministrativi, 20 penali rimasti ignoti e 11 penali poi rintracciati), scesi a 94 nel 2023 (64 amministrativi, 21 penali ignoti e 9 penali trovati con successive indagini), per poi risalire a 108 nel 2024 (70 amministrativi, 20 penali ignoti e 18 penali rintracciati). Se il numero totale delle violazioni si mantiene sostanzialmente stabile, è l’andamento dei casi penali a destare maggiore preoccupazione: negli ultimi due anni si registra infatti una netta impennata delle omissioni di soccorso, che rappresentano la violazione più grave tra quelle previste dall’articolo 189. Un trend che evidenzia un preoccupante degrado del senso civico e del rispetto delle norme basilari di sicurezza stradale.L’articolo 189 del Codice della Strada impone ai conducenti coinvolti in un incidente di fermarsi immediatamente e prestare soccorso a eventuali feriti, oltre all’obbligo di non intralciare la circolazione in caso di danni solo materiali. Chi non rispetta questi obblighi quando ci sono solo danni alle cose incorre in sanzioni amministrative che vanno da 302 a 1.208 euro, con possibile sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi nei casi più gravi. Ben più severe le conseguenze per chi fugge dopo aver provocato lesioni a persone. In questo caso si configura il reato di omissione di soccorso, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a cinque anni. La pena detentiva può essere convertita in oblazione su decisione del giudice, ma resta la gravità di un comportamento che viola non solo il codice della strada, ma anche i principi fondamentali di civiltà e solidarietà umana.“Questi numeri ci parlano di un grave senso di irresponsabilità che non possiamo tollerare - commenta Juri Magrini, assessore alla sicurezza. - Lasciare una persona ferita sull’asfalto e fuggire rappresenta una delle violazioni più vili e spregevoli che si possano commettere. Per questo continueremo a mantenere la massima attenzione investigativa: utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione, video sorveglianza, telecamere, dashcam, testimonianze e accertamenti tecnici, per perseguire, con ogni via, i pirati della strada”.