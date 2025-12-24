Rimini, immobilizza la cassiera e tenta la rapina al supermercato: bloccato dagli altri dipendenti e arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 23 dicembre, un 29enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per tentata rapina all’interno di un supermercato in via Castelfidardo, a Rimini. L’intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione della sala operativa, che aveva ricevuto la richiesta di aiuto da parte dei dipendenti dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 17.30, l’uomo si sarebbe avvicinato a una cassiera mentre stava consegnando del resto a un cliente, immobilizzandola da dietro con un braccio e sottraendo alcune banconote dalla cassa. La dipendente, in evidente stato di panico, ha chiesto aiuto a un collega che si trovava alla postazione vicina. Quest’ultimo ha immediatamente inseguito il sospetto, riuscendo a bloccarlo all’interno del box informazioni con l’aiuto di un’altra collega.

Nel corso della colluttazione sono state recuperate alcune banconote da 50 euro, rinvenute sotto la gamba del 29enne e appena fuori dalla stanza dove si trovavano. Dalla perquisizione personale effettuata in Questura, invece, gli agenti hanno rinvenuto altre banconote che l’uomo aveva nascosto all’interno del risvolto dei pantaloni. Ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino, ma dalla chiusura contabile della cassa mancherebbero all’appello una somma complessiva di poco superiore ai 200 euro.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno poi confermato la dinamica dei fatti. Dagli accertamenti in banca dati è inoltre emerso che l’arrestato era già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo, su disposizione del pm Davide Ercolani, è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.