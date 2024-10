Rimini, illuminazione pubblica: investimento da quasi mezzo milione di euro

Una città più luminosa, quale leva per una maggiore sicurezza e qualità della vita. A Rimini durante l’ultima seduta di giunta, sono stati approvati tre documenti di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria degli impianti, per un investimento complessivo di 490 mila euro.

Aree interne

Uno dei progetti approvati si concentra sulle aree più interne del territorio, quelle situate oltre la Statale 16. L’intervento, per il quale è previsto un importo di 190 mila euro, prevede una serie di operazioni di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, con l’obiettivo di aggiornare le strutture esistenti e dotare queste zone di impianti più efficienti e sicuri. Si punta non solo a migliorare la visibilità notturna, ma anche a garantire una maggiore sicurezza per i residenti e chi percorre le strade di queste aree.

Centro storico e zona mare