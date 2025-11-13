Rimini, il virologo Giacomo Gorini: “Di fronte a un’epidemia di aviaria siamo impreparati, ci sono pochi vaccini”

«Un’epidemia di aviaria? Se esplode l’Italia si troverà a aspettare i vaccini col contagocce da altri Paesi». Detto fatto. Giacomo Gorini, virologo riminese tra i padri di Astrazeneca, il vaccino contro il Covid, aveva prospettato che l’epidemia del 2025 sarebbe stata l’influenza aviaria. Al momento sta conducendo uno studio presso l’università di Oxford che mira all’identificazione di nuovi farmaci contro tumori, malattie croniche e non solo. Una progettazione, conferma, che trova il plauso degli investitori e lo rende felice di esprimere la sua creatività mettendo a segno qualcosa di innovativo per aiutare gli altri.