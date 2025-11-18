Rimini, il video “Quando è no, è no» per la Giornata contro la violenza sulle donne

RIMINI. «Quando è no, è no» è il video che viene presentato domani dalla consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, a Rimini nell’ambito delle iniziative in programma per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è alle 14.30, nella Sala Marvelli di via D. Campana 64. Il video è stato realizzato con un’ampia collaborazione da parte di soggetti delle istituzioni pubbliche e delle professioni del territorio provinciale. In particolare, hanno fornito il loro contributo il prefetto, il questore, il presidente della Procura presso il Tribunale di Rimini, la direttrice della Casa Circondariale, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, il consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, il presidente dell’Agi, la commissaria di Pubblica sicurezza. Il video, e gli spot da esso tratti (realizzati dal giornalista Mirco Paganelli), saranno diffusi attraverso i canali di comunicazione dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione, ma anche da tutta una galassia di enti, istituzioni e associazioni, nonché da alcuni cinema del territorio. Alla presentazione interverranno il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, la consigliera Ventura, e alcuni dei rappresentanti di enti e istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del video.