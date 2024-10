Rimini, il vice presidente del Senato Centinaio: “I balneari possono stare fuori dalla Bolkestein”

I balneari possono stare fuori dalla direttiva Bolkestein. Ne è convinto il vicepresidente del Senato, Marco Centinaio, che questa mattina è intervenuto a Rimini all’inaugurazione del Ttg, il salone internazionale del turismo di Italian exhibition group.

“È sempre stato un ragionamento che tutti i partiti, esclusi alcuni, hanno fatto”, argomenta l’ex ministro: “Adesso - prosegue- abbiamo un commissario europeo, l’Italia che lo chiede, la Francia che lo chiede, la Spagna che lo chiede, il Portogallo che lo chiede”. Per cui, auspica, “sarebbe bello vedere i parlamentari italiani, indifferentemente dalle famiglie europee di appartenenza, ragionare e chiedere alla Commissione europea di portare a casa questo risultato”. Insomma “proviamo a fare una lobby per rimettere la questione Bolkestein sul tavolo della Commissione europea, ce l’hanno imposta e ha anche la sua età”.

La questione balneare, aggiunge, è “complessa” con 8.000 chilometri di spiagge e 30.000 stabilimenti. Il governo “ha cercato una mediazione tra le esigenze dei balneari e le indicazioni dell’Europa. Una mediazione positiva per provare a guardare al futuro. E sono ottimista”, conclude. Per quanto riguarda invece la possibilità di cedere pezzi di privacy nel turismo, “siamo sicuri - interroga Centinaio- sia necessario cedere consumi e bisogni per qualche euro di sconto in più?”. Già, conclude, “regaliamo privacy utilizzando lo smartphone”.