Rimini, il vescovo nomina 53 nuovi ministri

Sono 53 i nuovi ministri che riceveranno il mandato al ministero ecclesiale da parte del vescovo Nicolò Anselmi. Si tratta di 40 donne e 14 uomini che, su richiesta dei propri parroci, hanno accettato di intraprendere un percorso per mettersi al servizio delle proprie comunità e zone pastorali.

Nello specifico, si tratta di 12 accoliti di cui 8 donne (è la prima volta), 12 lettori di cui 10 donne e 29 ministri straordinari della comunione eucaristica di cui 22 donne. “In diocesi di Rimini – sottolinea Paolo Antonini, membro dell’Ufficio liturgico diocesano – attualmente prestano servizio oltre 1.00 ministri istituiti. Di questi 210 sono accoliti, 122 lettori e 682 ministri straordinari della comunione eucaristica”.

La scelta dei ministri nella diocesi di Rimini è una strada che si è iniziata a percorrere con l’Assemblea Diocesana di Miramare del 1977 con l’allora Vescovo Emilio Bianchieri. I primi ministri sono stati istituiti nel 1980. “Posso affermare che l’accolitato rappresenta per me una ‘tappa’ molto importante del mio cammino spirituale, non un punto di arrivo, ma un punto di partenza - assicura Fabrizio Rastelli, parrocchia S. Maria Stella Maris (Fontanelle), neo accolito - questo ministero mi chiede ora più di prima di mettermi a disposizione degli altri e spero con l’aiuto del Signore e di Maria di riuscire in questo servizio”. La cerimonia sarà celebrata domenica 24 novembre alle 16 in Cattedrale.