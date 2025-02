Rimini, il vescovo invita a pregare per papa Francesco malato

RIMINI. Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi invita i fedeli a pregare per la salute del papa nelle messe di sabato e domenica in tutta la Diocesi e nel Rosario, in occasione della Cattedra di San Pietro del 22 febbraio. Questa è infatti la ricorrenza «in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria della missione affidata da Gesù a Pietro», spiega la Diocesi. Sabato alle 10 è prevista la Santa Messa nel Santuario Sant’Antonio di Padova (chiesa dei Paolotti, piazza Tre Martiri, Rimini) e l’Adorazione fino alle 12. «Nelle parrocchie, dove è possibile, si reciti anche il Santo Rosario prima o dopo la Santa Messa della Vigilia per la salute e le intenzioni di Papa Francesco ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, specialmente per la pace a cui il pontefice fa sempre un accorato riferimento», è l’invito.