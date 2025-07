Da qualche giorno monsignor Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, è ricoverato all’ospedale di Riccione a seguito di un malore e una infezione che gli ha procurato febbre. Lo comunica la diocesi in una nota. Sono in corso esami di approfondimento clinico che richiederanno alcuni giorni di ricovero. Comunque don Francesco resta sereno e vigile. Il vescovo Nicolò Anselmi da oggi è in viaggio per una visita di una settimana in Venezuela, dove incontrerà don Aldo Fonti e il vescovo locale.