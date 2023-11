Rimini, il vescovo: “Aiutate gli ultimi, aggiungete un posto a tavola”

Aggiungi un posto a tavola. Accogliere i poveri a pranzo per un «rapporto personale, diretto con le persone in difficoltà». E’ l’invito della Diocesi con l’obiettivo è «invitare le famiglie ad invitare a pranzo o cena di quella domenica una persona o una famiglia in disagio conoscente o del proprio vicinato».

Si tratta solo di una delle tante iniziative della Giornata mondiale dei poveri che si terrà il 19 novembre prossimo. Con lo stesso monsignor Anselmi che spiega: «Si vivranno momenti di attenzione per le persone che versano in stato di difficoltà». Ma la cura nei confronti del prossimo, aggiunge, dovrebbe «perdurare tutto l’anno». A tale scopo, la Diocesi raccoglie l’invito di Papa Francesco a “Non distogliere lo sguardo dal povero”, che è anche il titolo della settima edizione della ricorrenza. E, oltre a lanciare la novità della “Settimana del servizio dei giovani”, ripropone proprio l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”. «Un’occasione - ricorda il vescovo - per concentrarsi su chi si trova a vivere un momento difficile». E il Anselmi aggiunge: «Per povertà si intende povertà materiale, ma anche altre forme di povertà: solitudine, fragilità, età avanzata, malattia». E così il pasto, momento per eccellenza da trascorrere con i propri affetti, si trasformerà in un’occasione di solidarietà e di supporto verso l’altro.

Alla parrocchia della Grotta Rossa

Per la “Settimana del servizio dei giovani”, invece, dal 19 al 25 novembre, le persone di età dai 18 ai 35 anni saranno chiamate a porsi al servizio della comunità. Grazie alla collaborazione di Diocesi, Caritas e Pastorale giovanile vi saranno numerose attività solidali in cui gli interessati potranno cimentarsi.

Dall’Avis al servizio aiuto compiti, senza trascurare la raccolta alimentare organizzata dalla parrocchia di San Raffaele. «Invitiamo i giovani - spiega il responsabile della Pastorale giovanile don Alessandro Zavattini - a cercare una realtà dove prestare servizio». Per tutti il traguardo sarà la Giornata mondiale della gioventù diocesana, fissata alle 20.45 di sabato 25 novembre alla parrocchia della Grotta Rossa.

La colletta alimentare

E ancora, tra le iniziative, si va dalla “Colletta alimentare” attiva nella giornata di sabato 18 novembre presso i supermercati della zona, dove si potrà «fare la spesa per i poveri», fino alla consegna del segnalibro “Il decalogo della carità di prossimità” nella duplice versione per ragazzi e adulti. L’obiettivo, rimarca la Diocesi, è di «proporre gesti e attenzioni che possano aiutare a vivere con maggiore consapevolezza questo importante appuntamento».