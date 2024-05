Rimini, il turismo è un business da 1,5 miliardi, nella top ten italiana anche Cesenatico, Riccione e Cervia

Guardando la classifica dei primi trenta Comuni, aggiungono da Palazzo Garampi, emerge come “il mare e i laghi battano la montagna non solo come attrattività, ma anche come valore aggiunto che produce in quel luogo l’economia del turismo: bisogna arrivare al 19° posto per vedere la prima località montana, Livigno in provincia di Sondrio. Esce insomma confermata “l’importanza di più fattori” come la raggiungibilità, i collegamenti con le grandi città e con le grandi arterie del turismo internazionale, le infrastrutture, la dimensione della piattaforma dell’ospitalità. “Fattori sui quali - conclude l’amministrazione - Rimini ancora una volta mantiene la leadership nel panorama del turismo balneare nazionale per quanto riguarda la capacità di alimentare direttamente e indirettamente l’economia dell’ospitalità e, di conseguenza, l’economia locale in cui gli ospiti soggiornano”.