Rimini, il TTG chiude in crescita: +3% di visitatori

RIMINI. «Affluenza ancora una volta in crescita (+3% sul 2024) per la 62ª edizione di TTG Travel Experience, in contemporanea a InOut | The Contract Community, organizzate da Italian Exhibition Group (IEG) e concluse oggi alla Fiera di Rimini. Una crescita nel solco di un trend di importante e costante aumento, negli ultimi tre anni, delle presenze complessive, qualità dei visitatori, soddisfazione degli espositori. Un risultato che racconta un settore in pieno fermento e conferma il ruolo strategico della manifestazione come hub internazionale del turismo e dell’hospitality». A tirare le file dalla tre giorni dedicata al turismo è Ieg, la società che gestisce le fiere di Riominie Vicenza. «Per tre giorni», si legge nella nota diffusa oggi, «Rimini è diventata la capitale del business turistico, con 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da 75 Paesi, 60 startup, 400 relatori tra istituzioni, aziende e accademia e 700 giornalisti accreditati. Un’edizione vivace, partecipata e sempre più globale, che ha visto crescere in modo significativo anche le occasioni di business: oltre 19.500 meeting realizzati sulla piattaforma di matching, a testimoniare la forza di un marketplace in costante evoluzione». talian Exhibition Group dà appuntamento a tutta l’industry del turismo italiana e internazionale per il 2026, sempre alla Fiera di Rimini, dal 14 al 16 ottobre.