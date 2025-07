Rimini, il tribunale: “Vanno riconosciute le ferie non godute al docente precario”

Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a un docente precario il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti (d’ufficio e a domanda) durante il periodo di sospensione delle lezioni, con contestuale condanna dell’amministrazione scolastica al relativo pagamento. Lo annuncia in una nota la Cisl Scuola Romagna-Ambito Territoriale di Rimini: “Una nuova, importante vittoria a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola”.

Il giudice del Lavoro ha infatti stabilito che anche il docente a termine ha diritto alla “monetizzazione” delle ferie in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

In particolare, spiegano gli avvocati Alberto Donini e Veronica Pepoli che hanno patrocinato il ricorso, la sentenza ha chiarito che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, salvo non sia stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto, in caso diverso.

Viene così statuito che i periodi collocati al di fuori delle lezioni (ad esempio, dal 1º settembre all’inizio dell’anno scolastico e dalla fine delle lezioni al 30 giugno) non sono automaticamente considerati ferie poiché anche in tali periodi, infatti il docente resta a disposizione dell’Istituto, ancorché per attività diversa dalle lezioni e ciò esclude che, salvo diversa richiesta o concludente rinuncia, tale periodo possa esser considerato utile a recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi ad attività ricreative, familiari e sociali tipica delle ferie.

“Continueremo a impegnarci con determinazione per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola - dichiara la Cisl Scuola Romagna - con l’obiettivo di garantire piena dignità e riconoscimento professionale a tutto il personale scolastico”.