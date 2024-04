Rimini, il trans entra nell’auto di tre giovani, poi strappa una catenina d’oro e fugge: scatta la denuncia

Nelle prime ore del mattino di domenica scorsa, la Polizia di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero per rapina impropria in concorso. Poco prima delle 5, due volanti della Polizia sono intervenute in Via Regina Margherita, poiché al 112 era giunta una chiamata nella quale i richiedenti riferivano di aver subito una rapina ad opera di due donne. Giunti sul posto, gli agenti individuavano i tre ragazzi che avevano chiamato la Polizia. I giovani hanno raccontato che mentre erano a bordo della loro auto, si avvicinavano due persone che aprivano gli sportelli anteriori dell’auto. Una delle due si sedeva sulle gambe di chi era alla guida, l’altra parlava col passeggero e lo “palpeggiava”.

Improvvisamente la donna seduta sulle gambe del giovane, gli strappava dal collo la catenina in oro, lo spintonava e chiudeva lo sportello del veicolo dandosi alla fuga. L’altra, invece, fuggiva a bordo di un’autovettura facendo perdere, anche lei, le proprie tracce.

I poliziotti acquisite le informazioni e le descrizioni si mettevano alla ricerca di queste due donne, rintracciandone una dopo una ventina di minuti, scoprendo, inoltre, che si trattava di un transessuale. Quest’ultimo veniva riconosciuto immediatamente dai ragazzi come la persona che poco prima aveva strappato la catenina in oro. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per il reato sopra indicato.