Rimini, il Teatro Galli e lo storico sipario da restaurare: “Servono mecenati e 320mila euro”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi, con un’interrogazione in Consiglio comunale, solleva il caso di alcuni reperti antichi e ormai dimenticati del “Galli” chiedendone il «restauro e la conseguente ricollocazione all’interno del Massimo cittadino», come nel caso del sipario (20 metri per 11) e del busto del Poletti e «l’acquisto e successiva restituzione alla città» come col pianoforte di Verdi.

Lo storico sipario del 1857 «rinchiuso in una cassa all’interno del museo comunale». Il busto di marmo del Poletti «anch’esso rinchiusa in una cassa».

Capitolo sipario chiuso, Lari entra nel merito del busto di Poletti: «In questo caso bisogna approfondire i dettagli relativi a tempi, ai costi e alla modalità di collocazione del busto all’interno del teatro Galli. Sarà necessario anche un ulteriore confronto con la Soprintendenza per garantire che la sistemazione sia rispettosa dell’estetica del Massimo e per aggiornarsi sul costo». Per poi chiudere col pianoforte usato da Verdi durante l’inaugurazione del Galli (1857). «Già nel 2015, in occasione dell’evento ‘Verdi nell’aria’ e del ritorno dell’Aroldo al Galli – chiosa l’assessore -, abbiamo valorizzato il legame tra il grande compositore e la nostra città. E’ evidente, però, che trasformare questa suggestione in un progetto concreto richiede un impegno significativo in termini di risorse economiche, logistiche e organizzative».

