Rimini, il “Summer Special Sciok” sabato 13 giugno a Vergiano

Sabato 13 giugno il Parco degli Artisti di Vergiano (via Marecchiese, 387) si accende di ironia con il Summer Special Sciok, la versione estiva della rassegna comico teatrale dedicata al divertimento che porterà sul palco Sergio Casabianca e i suoi ospiti. Protagonista della serata è Enrico Zambianchi, comico forlivese conosciuto come “Il profeta della risata”, capace di trasformare i piccoli dettagli della realtà quotidiana in spunti comici. Il suo sguardo originale e surreale svela significati inattesi in ciò che ascoltiamo ogni giorno, creando un divertente gioco di rimandi, come in una serie di scatole cinesi. Accanto a lui sale sul palco il Duo Torri, formato dai bolognesi Giacomo e Cristiano, artisti che fanno dell’improvvisazione e della sintonia con il pubblico il loro punto di forza. Le loro performance prendono vita da situazioni comuni e quotidiane, che vengono però ribaltate in chiave surreale e imprevedibile. Grazie alla loro capacità di reinventarsi ogni volta, regalano momenti di comicità fresca, spontanea e sempre diversa, conquistando il pubblico con leggerezza e originalità. Ingresso a pagamento alle 21, info al 327 4115353 o su www.facebook.com/parcodegliartistirimini