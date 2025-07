Rimini. Il sottopasso della paura VIDEO

A Rimini continua la protesta dei residenti per la scarsa illuminazione serale del sottopasso di via Poerio. Si tratta del prosieguo di via Manzoni, la strada parallela a via Pascoli che collega la zona mare a quella a monte della ferrovia. I residenti raccontano di aver già segnalato più volte il problema, ma di non aver ricevuto risposte o soluzioni. “Spesso l’illuminazione è completamente spenta - spiegano - e così l’utilizzo è molto pericoloso non solo per i veicoli, ma anche per i pedoni che si trovano a camminare in una zona completamente al buio”. A dare manforte alle loro proteste hanno inviato questo breve video filmato ieri sera.