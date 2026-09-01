Rimini, il sotto cuoco spaccia nell’hotel dove lavora: scoperto e arrestato

Un aiuto cuoco, classe 1995, è stato arrestato ieri sera a Torre Pedrera dalla squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, impiegato in un hotel, dove era anche alloggiato, è stato sorpreso ieri sera a cedere hashish nel retro della struttura dopo alcune segnalazioni che riportavano un insolito via vai di persone.

Da qualche tempo erano giunte agli agenti segnalazioni relative a movimenti sospetti nel retro dell’albergo, con individui che si trattenevano solo pochi minuti prima di allontanarsi. Il sospetto era che a gestire gli incontri fosse una persona interna alla struttura. Gli agenti in borghese hanno quindi avviato un servizio mirato di osservazione, identificando i presenti e in particolare il sotto cuoco.

L’intervento è scattato ieri sera intorno alle 19:30, quadri gli agenti hanno fermato e identificato il sotto cuoco. Alla richiesta se fosse in possesso di sostanze stupefacenti, l’uomo ha ammesso di detenerne e ha accompagnato spontaneamente gli operatori nella camera dove alloggiava. Qui ha consegnato nove panetti di hashish per un peso complessivo di circa un etto e mezzo. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento anche di un coltello e materiale in plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi e di 1300 euro in contanti custoditi nel portafoglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nell’operazione è stata impiegata anche l’unità cinofila Bruce, in dotazione alla polizia locale di Rimini, che ha contribuito a rendere più rapide le verifiche.

Droga, denaro e materiale sono stati posti sotto sequestro e il 31enne è stato tratto in arresto. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, che ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari, in attesa del prosieguo del procedimento. Si ricorda che nei confronti dell’indagato sarà accertata la responsabilità penale, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.