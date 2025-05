Rimini, il sogno di Esplora: “La nostra sfida inclusiva al Cammino di Santiago”

Ultimi preparativi prima del volo per Vigo per i 19 della squadra di Asd Esplora Rimini. Un sogno, quello del Cammino di Santiago, che il 2 giugno diventerà realtà unendo tre passioni che da sempre caratterizzano le attività dell’associazione: la natura, il camminare e l’inclusione.

Il progetto, nato e cresciuto attraverso le esperienze dei Trekking in natura, ossia uscite periodiche sul territorio con una quindicina di ragazzi e ragazze con disabilità intellettive, si è definito nell’arco degli ultimi due anni, portato avanti con passione e competenza da Fabio Maisto ed Evidea Barroi, in collaborazione con volontari e tirocinanti dell’associazione.

Dopo qualche uscita di allenamento sul territorio perfettamente riuscita ci si è concentrati su un obiettivo alto, quello di cimentarsi nella parte finale del Cammino di Santiago, ossia il tratto che va da Vigo a Santiago di Compostela, conosciuto come il Cammino Portoghese. «L’intento che anima questo progetto di integrazione – racconta Fabio Maisto, educatore riminese - è proprio questo, il mettersi alla prova e fare esperienze per scoprirsi competenti e capaci, superando insieme i propri confini. Divenire infine una squadra che ognuno arricchisce con il proprio contributo». Il gruppo in partenza da Bologna il 2 giugno è composto da 7 ragazzi per lo più con disabilità di tipo intellettivo - relazionale più 4 accompagnatori e 8 volontari, per un totale di 19 camminatori.

La prima tappa del programma è la Vigo - Redondella, 15 km per circa 3 ore di marcia, l’arrivo è previsto a Santiago di Compostela domenica 8 giugno mentre il giorno successivo è fissato il rientro a Rimini. «La motivazione di questo viaggio – sottolinea Maisto – è nel Dna di Asd Esplora, ossia andare un pochino oltre il limite e fare cose che i nostri ragazzi diversamente non potrebbero fare. Il gruppo è coeso e ben preparato, abbiamo fatto incontri con le famiglie e con i ragazzi spiegando loro anche preziosi dettagli tecnici, tipo la preparazione dello zaino. Sul piano emotivo le risposte sono sempre individuali e quindi difficilmente prevedibili, ma sappiamo bene che il gruppo e il Cammino stesso sono dimensioni che possono riservare belle sorprese». Per seguire le tappe del viaggio: www.esplorarimini.it; teamesplora su Facebook ed esplorarimini su Instagram.