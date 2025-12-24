Rimini, il sindaco Sadegholvaad; “Un bilancio sano e serio, siamo in controtendenza”

Nell’ultima seduta dell’anno il Consiglio Comunale di Rimini con 20 voti favorevoli e 9 contrari ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-28. Una manovra articolata, deliberata entro i termini previsti per legge al 31 dicembre, che poggia su capisaldi che rappresentano l’ossatura del bilancio – l’invarianza della pressione tributaria comunale e del costo dei servizi, le risorse destinate al welfare e al sociale, gli investimenti per l’infrastrutturazione e riqualificazione della città – aggiungendo novità importanti che guardano lo sviluppo economico del territorio, come l’acquisizione del diritto di superficie della colonia Murri e la prima operazione su ex strutture ricettive in disuso.

“Questo bilancio, oggetto da ottobre di confronto con le parti politiche e sociali, conferma e rinsalda un’indicazione fondante di questa Amministrazione: il processo di sviluppo futuro della città non deve lasciare indietro nessuno – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad - Non ho mai creduto alla divaricazione tra ‘grandi opere’ e ‘manutenzioni’. Un’amministrazione può e deve rispondere al quotidiano dei cittadini all’interno di un percorso di crescita strategico della Città. Questo abbiamo fatto col bilancio 2026: se da una parte si danno risposte concrete alle esigenze delle categorie sociali più esposte, delle famiglie, del ceto medio in termini di disponibilità di servizi, investendo sul sociale e senza aumentare i tributi comunali, dall’altra si guarda in prospettiva affrontando in maniera diretta e innovativa alcune questioni sensibili della città, che riguardano strutturalmente il futuro di Rimini. Di qui la scelta di acquisire la colonia Murri, l’investimento sull’ex colonia Enel, solo per fare un esempio. E lo facciamo in un contesto socioeconomico molto particolare, per l’Italia e più in generale a livello internazionale: per questo ritengo che Rimini, con il suo bilancio sano e serio, sia in controtendenza”.