Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Pnrr, con qualche affanno ma siamo arrivati in fondo”

“Qui siamo arrivati agli obiettivi”. Durante il sopralluogo con la stampa di questa mattina a uno dei tre nuovi asili nido finanziati dal Pnrr, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad non nasconde la complessità di gestire un periodo di “corsa ai cantieri”, a suo dire “dopato” dal bonus del 110%, tanto per il pubblico quanto per il privato. “Non sono mancati momenti di affanno, anche in questo cantiere - prosegue - ma abbiamo portato a casa il risultato”, mentre a livello italiano ci sono state “molte difficoltà”.
Ora, aggiunge, c’è “la preoccupazione per il rischio di una battuta di arresto” nelle commesse per le imprese edili, venendo a mancare “il sistema di alimentazione” dei cantieri. Però, conclude, a Rimini non sarà così e il trend degli investimenti avviato negli ultimi anni, conclude, “andrà avanti”. A livello nazionale, invece, ipotizza, potrebbe servire pensare a nuovi canali e finanziamenti per sostenere la rigenerazione urbana e le imprese.