Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Pnrr, con qualche affanno ma siamo arrivati in fondo”

Rimini
  • 29 giugno 2026
Il sindaco Sadegholvaad (a destra) durante il sopralluogo al nido “Il Girotondo”
Il sindaco Sadegholvaad (a destra) durante il sopralluogo al nido “Il Girotondo”

“Qui siamo arrivati agli obiettivi”. Durante il sopralluogo con la stampa di questa mattina a uno dei tre nuovi asili nido finanziati dal Pnrr, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad non nasconde la complessità di gestire un periodo di “corsa ai cantieri”, a suo dire “dopato” dal bonus del 110%, tanto per il pubblico quanto per il privato. “Non sono mancati momenti di affanno, anche in questo cantiere - prosegue - ma abbiamo portato a casa il risultato”, mentre a livello italiano ci sono state “molte difficoltà”.

Ora, aggiunge, c’è “la preoccupazione per il rischio di una battuta di arresto” nelle commesse per le imprese edili, venendo a mancare “il sistema di alimentazione” dei cantieri. Però, conclude, a Rimini non sarà così e il trend degli investimenti avviato negli ultimi anni, conclude, “andrà avanti”. A livello nazionale, invece, ipotizza, potrebbe servire pensare a nuovi canali e finanziamenti per sostenere la rigenerazione urbana e le imprese.

I tre nuovi asili nido

Spazi pensati sulle esigenze di chi li frequenterà, accoglienti e sicuri, accessibili e sostenibili, con classi per le diverse età che comunicano tra loro, cucina e area verde esterna per l’outdoor education. Saranno pieni di bimbi dal prossimo settembre i tre nuovi asili nido in fase di ultimazione a Rimini e finanziati dal Pnrr per quasi otto milioni di euro: il “Peter Pan” a Viserba, che sta sorgendo sulle “ceneri” del vecchio edificio demolito e che si integra con la scuola d’infanzia “Il galeone”; il “Pollicino” nel parco Pertini con 84 posti e anche un orto didattico; il Girotondo, dove vanno questa mattina in sopralluogo con la stampa sindaco Sadegholvaad, vicesindaca Chiara Bellini e assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Prende il posto dello storico asilo di riferimento del centro città, abbattuto e ricostruito, con 84 posti. “Che bello”, dice il primo cittadino appena entrato: con il Pnrr, spiega, si è scelto di investire sull’educazione con l’obiettivo da un lato di aumentare la copertura dei nidi, dall’altro della loro gratuità. “Un investimento straordinario sul ‘sopra’, con spazi meravigliosi per i nostri piccoli concittadini e sicuri grazie a sismica e antincendio”, prosegue, che fa il paio con quello sul ‘sotto’ attraverso il Psbo. Tratto comune, appunto la sicurezza, e il sindaco non nasconde “l’amarezza” per quanto avvenuto al liceo Einstein dove i lavori per la sismica, con il trasferimento di alcune classi, hanno fatto imbufalire i genitori che “invece di ringraziare hanno invaso il Consiglio comunale”. Comunque, conclude, “tiriamo diritto. Per i nostri ragazzi vogliamo scuole belle, performanti, con le migliori tecnologie e sicure”.

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