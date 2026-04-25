Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Il 25 aprile è patrimonio nazionale, una festa di tutti” - Gallery

La città di Rimini si è svegliata nel segno della memoria. Questa mattina - 25 aprile - lungo le vie e le piazze che portano i nomi dei partigiani e degli antifascisti riminesi, l’Anpi di Rimini ha curato la deposizione di fiori alle targhe commemorative: un gesto semplice e profondo, diffuso su tutto il territorio cittadino, per tenere viva la memoria nei luoghi stessi che ne portano il nome, affinché ogni nome inciso nella pietra non resti solo una scritta ma torni a essere una storia, un volto, una scelta coraggiosa.

La settimana ha già riservato momenti di intensa partecipazione civile. Dopo il commovente omaggio agli sminatori dello scorso mercoledì, al monumento del Parco Briolini, ieri mattina si è svolta un’altra sentita cerimonia alle Officina Manutenzione Locomotive di Trenitalia in via Tripoli, le storiche Grandi Officine. Un folto corteo silenzioso di tute blu ha reso omaggio ai ferrovieri partigiani di Rimini. Operai e dipendenti delle officine, insieme ai loro responsabili, alle loro rappresentanze sindacali e alle autorità cittadine, hanno percorso a passo solenne il piazzale interno per deporre una corona al monumento dedicato “al ricordo dei compagni di lavoro”, quei ferrovieri che pagarono con la vita il loro contributo alla Resistenza.