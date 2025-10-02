Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Flotilla, il Governo tuteli la sicurezza di tutti”

Piena solidarietà al senatore Marco Croatti e alla giornalista Michela Monte e un appello al Governo perché tuteli i membri della Global Sumud Flotilla. Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad : “Sono ore drammatiche quelle per la vicenda Flotilla. E sono ore preoccupanti anche per il Senatore Marco Croatti che, in un messaggio di poche ore fa, ha dato conto del suo fermo da parte di Israele. Desidero esprimere solidarietà e sostegno a Marco. Così come alla giornalista riminese Michela Monte, anche lei a bordo di una delle imbarcazioni. Mi auguro che il Governo italiano prenda immediatamente in mano questa drammatica situazione e garantisca la sicurezza di tutti coloro i quali sono saliti su quelle navi”.