Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Da Papa Francesco una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha reso omaggio in un messaggio a Papa Francesco: “Papà Francesco è tornato alla Casa del Padre. È la notizia di questi minuti che sta facendo il giro del mondo. Il cordoglio è unanime per questo Pontefice davvero ‘Pastore’ che in anni tumultuosi ha saputo portare una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa e nel secolo, usando un linguaggio nuovo e del tutto sincero. Fino all’ultimo. Sono di pochi giorni fa le sue durissime parole contro la guerra in medio oriente e tutte le guerre. Ed è soprattutto indimenticabile il suo coraggio estremo di portare in evidenza la sua malattia come messaggio universale di umanità e speranza. Rimini è commossa anche nel ricordare come Papa Francesco abbia ‘voluto esserci’ per le celebrazioni del nostro don Oreste Benzi. Non rivelo niente di inedito se dico che aveva programmato per l’autunno dello scorso anno e già ci si era tutti attivati per questo. Poi l’aggravarsi delle condizioni di salute ha forzatamente portato alla rinuncia materiale ma non ideale visto che il Pontefice aveva voluto donare emozionanti e pubbliche parole verso il prete dalla tonaca lisa. La fede come luce che ispira e entra nel quotidiano, si fa vita e ci invita ‘a scendere dal balcone”.