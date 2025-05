Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Carenze dell’organico dei Vigili del Fuoco, il Governo non può restare in silenzio”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad accende i riflettori sulla carenza dell’organico dei Vigili del Fuoco: “Non raramente accade che passino in sordina i fatti che hanno un impatto vero sulla vita di tutti. Uno di questi è l’appello pubblico lanciato pochi giorni fa dalle organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini. Detto come va detto: i sindacati mettono in fila una situazione grave e preoccupante degli organici a disposizione di uno dei Corpi, anzi di una vera e propria Istituzione, che svolge un servizio straordinario e irrinunciabile per la sicurezza e la salute delle persone e delle aziende del nostro territorio.

Le sopracitate carenze non tengono conto della presenza in organico di almeno 10 colleghi che svolgono servizi collegati al soccorso senza essere più operativi a causa di sopravvenute patologie e di diverse unità di personale al momento in aspettativa o in malattia “lunga”.

“Questo è un estratto, preciso come una lama, dell’appello - continua il sindaco - non ci sarebbe tanto altro da aggiungere se non, riprendendo un’altra parte del pubblico richiamo, ‘ci preme inoltre sottolineare come in estate, vista la specificità del nostro territorio, aumentino esponenzialmente i servizi di vigilanza antincendio presso locali di pubblico spettacolo e in occasione di eventi e/o fiere; per coprire tali servizi con i numeri deficitari attuali, sarà di frequente necessario chiudere temporaneamente il Distaccamento di Cattolica (come purtroppo già accaduto recentemente) e – verosimilmente - risulterà impossibile procedere all’apertura del Distaccamento stagionale di Bellaria - Igea Marina.’.

La situazione, dunque, è grave ed è seria. Per questo merita di essere posta in cima alle priorità politiche e amministrative del territorio riminese, in tutte le sue componenti. Personalmente ho sempre rifiutato la logica delle accuse incrociate, a seconda che si stia in maggioranza o in opposizione, sui temi della sicurezza, dell’ordine pubblico, della prevenzione da ogni tipo di pericolo. Vale anche, soprattutto, nel caso dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini. Occorre che l’appello dei sindacati arrivi a Roma con il suo giusto peso e dunque compito di farlo arrivare al Governo ‘distratto’ è anche dei sindaci, dei parlamentari, delle forze sociali economiche e della Prefettura di Rimini.

Dobbiamo raccogliere immediatamente la sollecitazione delle Organizzazioni sindacali perché, appunto, questa non è una discussione sulla teoria ma ha a che fare concretamente e immediatamente sulle cose quotidiane e sulla vita delle persone.

Mi auguro che vi sia sensibilità ad ascoltare prioritariamente le richieste di implementazione degli organici. Siamo purtroppo abituati all’orecchio da mercante da parte di Roma e di qualsiasi Governo sul fronte degli organici di Polizia ma se anche stavolta la risposta fosse il silenzio, con la convinzione che comunque sia ancora una volta l’abnegazione e l’attaccamento al proprio lavoro da parte delle donne e degli uomini di stanza sul territorio a coprire le assenze altrui, noi non staremmo zitti”.