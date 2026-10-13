Rimini, il sindaco Sadegholvaad attacca gli albergatori parassiti: “Via da qui chi non intende investire”

«A Rimini abbiamo due generi di albergatori: da una parte quelli ancora motivati e desiderosi di un futuro florido per la città e per le loro imprese; dall’altra, invece, dei proprietari e affittuari che vivacchiano con stratagemmi di dumping tariffario e acrobazie varie». Davanti a operatori turistici, gestori d’hotel, imprenditori, giunti al Grand Hotel, anche dal Veneto, per partecipare al convegno promosso da Teamwork hospitality sul futuro del comparto ricettivo della Riviera, il sindaco Sadegholvaad prende la parola e ribadisce l’importanza dell’evoluzione che la città ha avuto in questi ultimi anni «da meta balneare a capitale dell’ospitalità 12 mesi all’anno» e la necessità «di dover intercettare l’interesse e i capitali degli investitori esterni».