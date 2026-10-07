Rimini, il sindaco: “Non abbiamo dubbi sull’integrità del corpo della Polizia locale“

RIMINI. «Nella notte, la Procura di Rimini ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 8 agenti della Polizia locale di Rimini. Confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell’onorabilità del Comune di Rimini». Sull’operazione condotta dalla Guardia di Finanza interviene il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. «Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti. Altresì non abbiamo dubbi sull’integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini. Nelle prossime ore, il Comune di Rimini aprirà l’istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate».