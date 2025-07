Rimini, il sindaco: “La parola overtourism non voglio nemmeno sentirla, investire nelle strutture è vincente”

“La parola overtourism non vogliamo nemmeno sentirla. Più ci sono turisti più siamo contenti, siamo abituati a dare grandi servizi”. A margine della presentazione questa mattina del Rimini pass, il sindaco Jamil Sadegholvaad fa un primo bilancio della stagione in corso, dalla quale, precisa, arrivano “segnali positivi in un contesto storico e socioeconomico complicato”. Maggio e giugno si sono chiusi con il segno “decisamente positivo” e luglio “al momento è in linea” con il 2024. “Segniamo un incremento ulteriore del turismo estero - aggiunge - che è uno degli obiettivi”, anche grazie all’incremento dei voli dell’aeroporto, e “in un momento di difficoltà del mercato interno”. Per quanto riguarda il turismo alto spendente, prosegue, “va in alberghi adeguati, vuole camere di un certo tipo, servizi come saune e piscine”.

A Rimini e nei Comuni limitrofi “ci sono strutture di questo tipo, chi ha investito ha un ritorno economico importante e lavora 12 mesi all’anno”. Mentre “chi si è seduto - manda a dire - non può invocare il turista altospendente”. La città ha investito negli ultimi 10 anni “oltre mezzo miliardo di euro tra sotto e sopra tra Psbo, lungomare e centro storico. Il pubblico ha fatto il massimo e i turisti ce lo riconoscono. I privati che seguono questo processo - concludono - hanno riscontri importanti e invito a crederci e investire nelle proprie strutture”.