Rimini, il sindaco: “Ex colonie e nuovo Pala Congressi, senza i privati partita chiusa”

Un puzzle dove si devono incastrare l’intervento dei privati, vocato alla ricettività, e nuove funzioni pubbliche, tra le quali anche una nuova struttura congressuale. Il Comune di Rimini ha scelto di “giocare” fino in fondo la partita delle ex colonie, mettendo in campo “un’azione molto chiara”, che il sindaco Jamil Sadegholvaad ricostruisce questa mattina alla stampa, dopo l’incontro di ieri con i comitati della frazione di Miramare sul futuro del complesso Novarese-Talassoterapico. Comitati che caldeggiano l’intervento di Italian Exhibition Group, dato il suo interesse per un secondo Palacongressi.