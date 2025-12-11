Rimini, il sindaco: “Ex colonie e nuovo Pala Congressi, senza i privati partita chiusa”

Partendo dalle colonie, Palazzo Garampi con quattro milioni di euro si è ripreso la Novarese, con altrettanti la ex Enel e ha a bilancio le risorse per fare altrettanto con la Murri, argomenta il primo cittadino. Ma è fuori strada, prosegue, pensare che possa investire per la loro riqualificazione altri 30 o 40 milioni di euro, per realizzare, biblioteche, ludoteche, spazi di coworking e altro. La carreggiata corretta, invece, è stata presa in Toscana, con “bei progetti di recupero” da parte di privati per creare resort, residence e strutture ricettive di lusso. Ci sono anche esempi più vicini: a Riccione Le Conchiglie tornata hotel, “cambiando il volto” a quell’area della Perla Verde; poco più in là con la Bolognese acquistata da Linda Gemmani per “ridarle luce”; a Cesenatico con l’operazione del gruppo Falkensteiner sulle colonie. In questa direzione va allora la variante al Rue per i condhotel, perché, ribadisce il sindaco, “il loro recupero è possibile solo con capitali privati e ritorno economico”.

Anche a Miramare quindi, dove Sadegholvaad è tra l’altro cresciuto: l’idea dei comitati è “suggestiva e bella, un grande atto di amore”. Per questo, detta in romagnolo, “non si possono raccontare patacate, ma va analizzata con linguaggio di verità”. L’amministrazione nella frazione sta investendo più di 120 milioni di euro tra Parco del mare e Psbo, viabilità e scuole, ex Enel e sicurezza. Sono già stati conclusi interventi per oltre 37 milioni, ne sono in corso per quasi 70 e in programma per altri 16. Numeri “mai visti in 70 anni”. La proposta dei comitati che dunque gradirebbero lì il nuovo palazzo dei congressi, continua nel ragionamento Sadegholvaad, a spanne vale 200 milioni di euro e vede appunto come protagonista Ieg, la società nata dalla fusione della Fiera di Rimini con quella di Vicenza, che dovrebbe farsene carico. Ora, la rifunzionalizzazione della Novarese, precisa, tra benessere, bar e ristoranti, supermercato, vale almeno 30-40 milioni; altri 10-20 il Talassoterapico; e il cosiddetto “Palas 2” da 10.000 posti tra i 100 e i 150 milioni. Numeri fuori quota per Ieg, senza dimenticare che la società è quotata in Borsa, ha una cospicua partecipazione privata e come mission fiere e congressi, non sviluppo immobiliare. Inoltre Ieg deve pagare ancora 27,5 milioni di euro per il Palas e solo a Rimini ne sta investendo 86 per il nuovo padiglione. Certo, l’esigenza di una nuova struttura congressuale c’è, con il 2026 già sold out e il 2027 ugualmente indirizzato. Ma ne serve una per contenere 1.000 persone e per un investimento di 20 milioni di euro, mentre “quello che la società può permettersi”, chiosa il sindaco nell’area di Miramare riguarderebbe “un francobollo”. Insomma, bisogni e capacità “nulla hanno a che vedere” con la proposta dei comitati di Miramare, rimarca.