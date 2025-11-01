Rimini, il sindaco e il nuovo stadio: “Nessuno mi avrebbe perdonato se non avessi dato la proroga”

«Credo di aver fatto la scelta giusta, quella che qualsiasi amministratore mediamente cosciente avrebbe fatto: dare un’opportunità ad un imprenditore, che peraltro ha realizzato 6 stadi. Nessuno mi avrebbe mai perdonato se non l’avessi fatto, se avessi chiuso la porta in faccia a chi si proponeva di realizzare lo stadio. Ma sin dal primo momento ho parlato del piano B, consapevole dell’altissima complessità di questo iter, andando avanti per step». Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha risposto così in Consiglio comunale all’interrogazione della Lega, del consigliere Loreno Marchei, in merito al progetto del nuovo Romeo Neri. Il primo cittadino ha infatti concesso una ulteriore proroga ad Aurora Immobiliare, incaricata della redazione, e lo ha fatto premettendo che «la situazione in Italia sull’impiantistica sportiva per il calcio è abbastanza drammatica. Lo riconosce il presidente Gravina, lo riconoscono i presidenti di calcio. L’età media dei nostri stadi è 74 anni. Negli ultimi 20 anni in Italia sono stati realizzati 6 stadi, nel resto d’Europa 150 negli ultimi dieci anni. Ci sono progetti fermi al palo, vedi Bologna, Roma e Milano. Questo per inquadrare la complessità del contesto».